54 удара за сутки: как российские оккупанты мстят за деоккупацию Херсона

Только за одни сутки, 26 ноября, рф нанесла 54 удара по территории Херсонской области.

После того как украинские войска освободили Херсон, вынудив оккупантов из рф* бежать с левобережной части Херсонской области, российские силы начали массовыми обстрелами уничтожать регион.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

За 26 ноября рф совершила 54 удара по территории области, позабыв свои обещания про «мы один народ».

В результате обстрелов погиб 1 человек, ранены еще двое, включая ребенка.

Глава области рассказал, что под обстрелы попал весь Херсонский район: частные дома, гаражный кооператив и учебное заведение. Отдельные бомбардировки совершили по Чернобаевке, Приднепровском, Музыковке, Зеленовке, Антоновке, Благовещенском, Приозерном и Камышанам.

«К сожалению, из-за российских обстрелов есть жертвы среди мирных жителей Херсонщины. За прошедшие сутки оккупанты убили одного жителя области, еще 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых есть один ребенок», — заявил Янушевич.

Украинские власти организовали бесплатную эвакуацию из Херсона и области всех желающих. Им предлагается временное проживание на территории других областей.

Также ночью на воскресенье российские оккупанты обстреляли Запорожье. Враг выпустил две ракеты, предположительно С-300. Двумя днями ранее, 23 ноября, во время обстрела Вольнянского роддома в Запорожской области погиб младенец, которому было всего два дня.

Ранее Курсор писал, что в неожиданной смерти белорусского министра МВД видят след ФСБ и подозревают отравление — СМИ.

«Курсор» уже информировал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!