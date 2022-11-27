В неожиданной смерти белорусского министра МВД видят след ФСБ и подозревают отравление — СМИ

Факт внезапной смерти главы МИД Беларуси СМИ считают странным и не исключают, что он мог умереть не своей смертью.

В субботу, 26 ноября в Беларуси умер глава МИД Беларуси Владимир Макей. Белорусские СМИ пишут, что причиной смерти Макея стал инфаркт, а сам чиновник «не обратился вовремя к медикам, так как не воспринял свое состояние всерьез».

Однако в Украине считают, что Макея могли отравить.

Советник украинского МВД Антон Геращенко заявил, что этот случай должен стать сигналом для Лукашенко.

«Ходят слухи, что его могли отравить. Макея называли возможным преемником Лукашенко. Он был одним из немногих, кто не находился под российским влиянием. Говорят, что это может быть намеком Лукашенко», – написал он.

При этом российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин считает факт внезапной смерти главы МИД Беларуси странным. Он не исключил, что тот мог умереть не своей смертью.

Макей был коммуникатором между Беларусью и странами Запада. Кроме того, Лукашенко ему очень доверял.

«Днем ранее появились слухи, что Лукашенко грозит смерть за его несговорчивость. И тут вместо него умирает Макей. Это как-то странно. Это как на войне умереть от насморка – очень странно», – пояснил он.

По словам оппозиционера Фейгина, Макей ездил в Европу и пытался быть каким-то буфером между режимом Лукашенко и Западом. Кроме того, он пытался договориться о каких-то особых условиях для белорусского правителя.

«Я так понимаю, что Лукашенко ему очень доверял, потому что он занимался очень конфиденциальными и чувствительными темами», – подчеркнул Фейгин. «Чиновника могли отравить химическими веществами, к чему россия* прибегала и раньше. Однако причину смерти Макея должны установить по результатам проведения экспертизы».

В таких смертях накануне важных событий СМИ видят, прежде всего, след российских спецслужб, в частности фсб.

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