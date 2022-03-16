Российскую ведущую оштрафовали за антивоенный протест в прямом эфире

Марина Овсянникова выбежала на съемочную площадку самого просматриваемого в России вечернего выпуска новостей с плакатом «Нет войне», за что была арестована.

Российская ведущая, протестовавшая против военных действий москвы* в Украине во время прайм-тайм выпуска новостей на государственном телевидении, был оштрафована и освобождена после судебного слушания.

Марина Овсянникова устроила необычную демонстрацию несогласия в понедельник вечером, когда она показала антивоенный плакат позади ведущей, читавшей новости на Первом канале, и выкрикивала лозунги, осуждающие вторжение россии в Украину.

Судья Останкинского районного суда москвы во вторник обязал Овсянникову выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей (около 280 долларов) после того, как она вбежала на съемочную площадку самого просматриваемого в России вечернего выпуска новостей с плакатом «Нет войне, остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам лгут».

«Остановите войну. Нет войне», — кричала протестующая, в то время как ведущая новостей продолжала читать с телесуфлера.

Овсянникова, сотрудница Первого канала, была признана виновной в нарушении законов о протестах, сообщили в суде. Не сразу стало ясно, могут ли ей предъявить и другие, более серьезные обвинения. С ее адвокатом связаться не удалось.

Курсор ранее писал, что россия официально вышла из Совета Европы. Глава российской делегации на Парламентской ассамблее Совета Петр Толстой вручил генеральному секретарю Совета письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором сообщается о решении Москвы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!