В Украине убили оператора Fox News

17:50, 15 марта 2022
Мировые новости, Новости СНГ
Украинский военный картинка
Фото: depositphotos.com

В селе Горенка под Киевом в результате артиллерийского обстрела со стороны российско-фашистских войск погиб оператор телеканала FoxNews, также сообщается, что его коллега выжил и доставлен в больницу.

«Подтверждаем, что оператор Пьер Закжевски был убит в понедельник в Украине во время инцидента, в результате которого также был госпитализирован корреспондент телеканала Бенджамин Холл», — сообщил во вторник Fox News.

Это не первый случай гибели иностранных журналистов из-за боевых действий в Украине.
«Курсор» ранее писал, что на временно захваченных территориях Украины оккупанты терроризируют население. Военные рф избивают и пытают людей прямо на улицах, угоняют прохожих, отбирают автомобили.

Также мы ранее сообщали, что россия заявила, что уничтожила 180 иностранных боевиков в Украине. Россия неоднократно предостерегала иностранных боевиков от вступления в войну. Она заявляла, что не будет отвечать за судьбу бойцов, а 4 марта заявила, что иностранные бойцы не будут рассматриваться как законные комбатанты.

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Автор материала:
Кати Адхам
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