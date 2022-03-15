В Украине убили оператора Fox News

«Подтверждаем, что оператор Пьер Закжевски был убит в понедельник в Украине во время инцидента, в результате которого также был госпитализирован корреспондент телеканала Бенджамин Холл», — сообщил во вторник Fox News.

Это не первый случай гибели иностранных журналистов из-за боевых действий в Украине.

Также мы ранее сообщали, что россия заявила, что уничтожила 180 иностранных боевиков в Украине. Россия неоднократно предостерегала иностранных боевиков от вступления в войну. Она заявляла, что не будет отвечать за судьбу бойцов, а 4 марта заявила, что иностранные бойцы не будут рассматриваться как законные комбатанты.