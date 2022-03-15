Россия официально вышла из Совета Европы

Глава российской делегации на Парламентской ассамблее Совета Петр Толстой вручил генеральному секретарю Совета письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором сообщается о решении Москвы.

Россия во вторник официально вышла из Совета Европы, органа, базирующегося в Страсбурге, который занимается наблюдением за соблюдением прав человека, предотвратив возможное исключение из-за нападения на Украину.

Глава российской делегации на Парламентской ассамблее Совета Петр Толстой вручил генеральному секретарю Совета письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором сообщается о решении москвы*.

Глава международного комитета госдумы рф Слуцкий заявил, что россия «будет вынуждена» объявить недействительной Европейскую конвенцию о правах человека.

«Курсор» писал ранее, что россия перестала экспортировать зерно. Пресс-служба правительства рф заявляет, то Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргыстан не смогут импортировать зерновые культуры из россии из-за возможного дефицита внутри страны.

Также мы ранее сообщали, что российские оккупанты убили более 2 тысяч мирных жителей Мариуполя. Армия россии постоянно обстреливает жилые кварталы Мариуполя — город находится в блокаде уже более двух недель и только сегодня заработал «зеленый коридор» для мирных жителей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!