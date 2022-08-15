Эксперт рассказал про новый сценарий освобождения Херсона от россиян

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, как ВСУ могут освободить Херсон от российских захватчиков.

Украинские военные готовятся вернуть Херсон, который сейчас находится под оккупацией российских солдат. И есть вероятность того, что город может быть освобожден без проведения уличных боев.

Таким мнением поделился во время телемарафона руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, российские военные могут начать отступать от города просто сдаваться в плен ВСУ. Сейчас украинские защитники точно готовы е проведению боя, но их главней задачей является закрытие путей, обрыв логистики, по которым российские военные получали «подкрепление». То есть нужно создать условия, при которых захватчики не смогут сопротивляться.

Мусиенко рассказал, что российские войска, находящиеся в Херсоне, фактически находятся в ловушку. Их заманили на южный берег, а потом начали отрезать им пути снабжения.

«Курсор» писал ранее, что советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что украинские войска освободят Херсонскую область к сентябрю.

Еще мы писали, что украинская армия проводит контрнаступление на юге страны и согласно прогнозу военного эксперта Сергея Грабского, первым крупным городом, который ВСУ вернет под свой контроль может стать не Херсон, а Мелитополь.