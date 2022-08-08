Эксперт назвал город, который ВСУ могут деоккупировать раньше Херсона

Украинская армия проводит контрнаступление на юге страны и согласно прогнозу военного эксперта Сергея Грабского, первым крупным городом, который ВСУ вернет под свой контроль может стать не Херсон, а Мелитополь.
Об этом он рассказал в эфире «Радио НВ».
Он отметил, что Мелитополь может быть либо результатом второй фазы украинской наступательной операции (первой фазой будет освобождение правого берега), либо наоборот — он может быть и первой фазой.
Сергей Грабский подчеркнул, что именно в Мелитополе и его окрестностях активно действуют украинские партизаны, которые наносят удары по противнику.
Помимо этого, ВСУ продолжают наступать в Херсонской и Запорожской областях, наращивая свои ресурсы и возможности, и теперь все зависит от того, насколько им быстро будут поставлять разное вооружение и боевую технику для наступательных операций.
«Курсор» писал ранее, что Украина воюет с российской федерацией* не только на суши и в воздухе, но и в информационном пространстве. Чтобы сорвать поставки оружия ВСУ, россияне распускают в сети слухи о том, что поставляемое западное оружие продается на «черном рынке».
Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины смогут освободить оккупированный россиянами Херсон до конца текущего года.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!