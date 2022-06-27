8 погибших, 20 раненых: российская армия продолжает обстрелы массовых скоплений людей

Мирные люди в украинском городе Лисичанске, набиравшие воду из привозной цистерны, стали мишенью для российской армии, обстрелявшей их из систем залпового огня.

Армия рф*обстреляла из РСЗО «Ураган» мирных людей в городе Лисичанске на востоке Украины. Сообщается, что в практически разрушенном городе жители вынуждены были набирать воду из подвезенной цистерны.

Именно по такой водной «артерии» и произвели обстрел военные российской армии, на руках которой кровь тысяч людей.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил: «Как минимум восемь погибших и более 20 раненых». Он также отметил, что среди погибших двое детей.

21 человек доставлен в больницы — пятеро после получения помощи остались в Лисичанске, 16 — госпитализированы в медучреждения в других регионах.

На видео показан сам момент взрыва и горе мужчины, у которого погиб близкий человек.

Обстрелы украинских городов не прекращаются. Возглавляемые кровавым диктатором, поощряющим убийства детей, военные рф выбирают в качестве целей детские сады, жилые дома, торговые центры и точки раздачи воды. Это все — «стратегические объекты»?

«Курсор» писал, что владимир путин делает всё, чтобы начать Третью мировую войну. Если россия будет иметь военные успехи в Украине, Китай вполне может решиться на военное вторжение в Тайвань, в том случае, если Запад во главе с США не сможет дать симметричный ответ.

Редакция публиковала страшные кадры из Украины: российские ракеты попали в многолюдный торговый центр.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!