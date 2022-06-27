Владимир путин делает всё, чтобы начать Третью мировую войну

Если россия будет иметь военные успехи в Украине, Китай вполне может решиться на военное вторжение в Тайвань, в том случае, если Запад во главе с США не сможет дать симметричный ответ.

23 июня в москве* член комитета госдумы россии по обороне генерал-лейтенант андрей гурулёв сказал, что рф должна захватить часть Литвы, чтобы создать сухопутный коридор в Калининградскую область.

Затем 25 июня российский журналист владимир добрынин опубликовал статью, в которой сравнил развязанную путиным войну в Украине с Реконкистой, когда захваченные сарацинами земли отвоевывали испанцы.

Таким образом российский электорат настраивают на то, что путин якобы возвращает россии потерянные ранее территории.

Судя по всему, путин взял курс на дальнейшую эскалацию войны. В последнее время риторика в Кремле только ужесточается. Для путина существование независимых государств на территории бывшего СССР – уже «красная линия».

Путин на экономическом форуме в Санкт –Петербурге 25 июня заявил, что все вопросы, связанные с созданием некоего «союзного государства» россии и Беларуси уже согласованы. Также путин пообещал Лукашенко поставки тяжелого вооружения в течение ближайших месяцев. Белорусский диктатор заявил, что блокада Калининградской области Литвой – это «объявление войны».

Примечательно, что в тот же день генсек коммунистической партии Китая Си Дзинпин заявил, что Китай вернет Тайвань любым путем, включая военный.

Именно действия владимира путина, который начал полномасштабную войну в Украине, спровоцировали нестабильность в мире. Если рф будет иметь большие военные успехи в Украине, то Китай может решиться на вторжение в Тайвань.

Более того, сам путин не будет ограничивать свою экспансию Украиной. Армия рф будет наступать до тех пор, пока у нее не закончатся ресурсы. Поэтому, чтобы устранить угрозу, нужно как можно сильнее ослабить россию. Главный критерий поддержки Украины – оружие.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, чего на самом деле хочет путин от Лукашенко.

Также редакция Курсора писала, что США готовы предоставить Украине систему ПВО и артиллерийскую поддержку.

Еще напомним, что украинские военные уничтожили уже 35 тысяч солдат рф, потери растут с каждым днем.