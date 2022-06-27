Страшные кадры из Украины: российские ракеты попали в многолюдный торговый центр

В городе Кременчуг ракеты российской армии поразили торговый центр с тысячами людей внутри. В результате взрыва произошел пожар. На месте работают спасатели и обычные жители города. Есть погибшие и раненые.

Российские ракетные удары по украинским городам не прекращаются. Целями являются в основном места большого скопления людей. В последние дни по украинцам с территорий рф* и Беларуси вылетает около 50 ракет в день.

Украинские власти сообщили о масштабной катастрофе в Кременчуге, Полтавская область Украины. Ракеты попали в многолюдный торговый центр, в котором по самым минимальным оценкам было более тысячи человек. Работают спасательные службы, им помогают обычные люди.

Президент Украины Зеленский написал на официальной странице: «Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов».

Он добавил: «Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно».

«Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить», — написал Зеленский.

На данный момент известно о двух погибших и 20 раненых, девять из них в тяжелом состоянии.

«Курсор» писал, что Украине нужны масштабные поставки тяжелого вооружения для противостояния россии.

Мы сообщали подробности взрыва в Киеве: спасена шестилетняя девочка, отец накрыл ее своим телом и погиб.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!