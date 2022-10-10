Они хотят паники и хаоса: Зеленский дал совет украинцам в связи с массированной атакой рф

Президент Украины просит соотечественников помогать друг другу и верить в себя.

У российских террористов есть две мишени в Украине — энергообъекты по всей стране и люди.

Об этом в своем видеообращении заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские «Шахиды». … Энергообъекты по всей стране. Киевщина и Хмельнитчина, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг государства. Они хотят паники и хаоса, хотят уничтожить нашу энергосистему», — сказал Зеленский.

По его словам, вторая мишень – это люди.

«Специально выбрали такое время, такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда. Но. Мы – украинцы. Помогаем друг другу. Верим в себя. Восстанавливаем все разрушенное. Сейчас могут быть временные перебои с электричеством, но никогда не будет перебоев с уверенностью – уверенностью в победе», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Курсор, россияне с самого утра понедельника нанесли массированные ракетные атаки по городам Украины. «Прилеты» были в Житомире, Хмельницком, Киеве, Днепре и других регионах.

Еще мы писали, что массированный обстрел украинских городов в понедельник, 10 октября, является военным преступлением. Всю россию и ее власти необходимо изолировать и создать трибунал.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!