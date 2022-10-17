Подрыв Крымского моста: суд в москве арестовал еще троих подозреваемых

Никаких доказательств причастности этих людей к взрыву на Крымском мосту российские силовики не предоставили.

Сегодня, 17 октября, Басманный суд Москвы арестовал еще троих обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту.

Об этом сообщает Telegram-канал «Медуза».

Граждане россии Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых арестованы до 8 декабря. Всем им предъявлены обвинения в совершении теракта по предварительному сговору, повлекшего смерть и причинение ущерба имуществу (пункты «а», «б», «в» части 2 статьи 205 УК рф). За такое преступление в россии полагается наказание на срок от 12 до 20 лет заключения.

Но никаких доказательств причастности этих людей к взрыву на Крымском мосту российские силовики не предоставили.

К слову, 13 октября подконтрольный оккупантам суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов дела. Их отправили в СИЗО также до 8 декабря.

«Курсор» писал ранее, что на Крымском мосту 8 октября взорвалась фура, в результате чего обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом на его железнодорожной части.

Еще мы писали, что армия российской федерации, в частности южная группировка, столкнулась после подрыва Крымского моста с поставками. Теперь оккупанты пытаются наладить снабжение через временно захваченный город Мелитополь.