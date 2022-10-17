В британской разведке рассказали про проблемы армии рф после подрыва Крымского моста

Ремонтные работы на мосту продолжаются, и движение по нему частично открыто.

Армия российской федерации*, в частности южная группировка, столкнулась после подрыва Крымского моста с поставками. Теперь оккупанты пытаются наладить снабжение через временно захваченный город Мелитополь.

Об этом на своей странице в Twitter сообщили Министерство обороны Великобритании.

В разведке отметили, что материально-технические проблемы, с которыми столкнулись российские силы на юге Украины, обострились после повреждения Керченского моста 8 октября 2022 года. Сейчас ремонт на мосту продолжается и частично возобновлено движение. Но все равно очередь из грузовых автомобилей остается большой.

В Великобритании отметили, что российские захватчики сейчас усилили поток материально-технического снабжения через Мариуполь, чтобы компенсировать снижение пропускной способности Керченского моста.

Также они сделали временно оккупированный город Мелитополь узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации.

«Курсор» писал ранее, что на Крымском мосту начались ремонтные работы. Об этом стало известно из новых спутниковых снимков, сделанных 13 октября.

Еще мы писали, что из Крыма выехало большое количество авто, захватчики начали бежать с полуострова в Бердянск, а затем выезжают на территорию россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!