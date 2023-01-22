В британской разведке объяснили, почему рф задумала провести реформу армии

«Вторая» армия мира задумала провести реформу и, скорее всего, такое решение руководство российской федерации* приняло из-за военных угроз, с которыми может столкнуться в будущем.
Об этом сообщается в сводке Минобороны Великобритании.
В ведомстве говорят, что агрессору будет трудно укомплектовать новые войска. Реформу армии в рф, согласно информации министра обороны сергея шойгу, планируют реализовать с 2023 по 2026 год. Количество военнослужащих хотят увеличить до 1,5 млн человек, то есть на 11 процентов.
Также шойгу объявил о создании московского и ленинградского военных округов, частичном возврате к советской организации войск на западе россии. Новый корпус хотят разместить в карелии, недалеко от границы с Финляндией.
Британская разведка считает, что такие решения свидетельствуют о том, что россия может готовиться к военной угрозе даже после войны с Украиной. Однако, вероятно, агрессор столкнется с трудностями по укомплектованию и оснащению своих войск.
«Курсор» писал ранее, что украинская разведка не исключают, что руководство россии в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В вс рф попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране создать стратегические резервы.
Еще мы писали, что в Украине уже почти одиннадцать месяцев длится война, которую развязала российская федерация. За это время ВСУ ликвидировали большое количество оккупантов и уничтожили множество единиц военной техники. Предполагается, что менее чем за год войны агрессор потерял солдат почти столько же, сколько США за 8 лет во Вьетнаме.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!