«Вторая» армия мира задумала провести реформу и, скорее всего, такое решение руководство российской федерации* приняло из-за военных угроз, с которыми может столкнуться в будущем.

Об этом сообщается в сводке Минобороны Великобритании.

В ведомстве говорят, что агрессору будет трудно укомплектовать новые войска. Реформу армии в рф, согласно информации министра обороны сергея шойгу, планируют реализовать с 2023 по 2026 год. Количество военнослужащих хотят увеличить до 1,5 млн человек, то есть на 11 процентов.