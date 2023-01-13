Воевать заставят всех: россия планирует создать двухмиллионную армию

Власть рф* пытается создать вооруженные силы численностью 2 миллиона человек.

Об этом сообщает сайт Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах расширить армию и теперь повестки стоит ждать всем без исключения, даже многодетным родителям и людям, имеющим проблемы со здоровьем.

По данным разведки, во время первой волны мобилизации в среду было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованные направляются в зону ведения боевых действий в Украине.

В ГУР не исключают, что руководство россии в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В вс рф попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране создать стратегические резервы. Подготовка к объявлению очередной волны мобилизации в россии уже активно проходит. На законодательном уровне вносятся изменения в законы рф, регламентирующие проведение мобилизации, отметили разведчики.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

Еще мы писали, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!