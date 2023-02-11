ВСУ готовятся к масштабному наступлению: эксперты назвали направление

Войска рф* также готовятся к наступлению украинской армии на юге и возводят оборонительные конструкции.

Скорее всего украинская армия будет идти в контрнаступление на юге с центром в Мелитополе. Прогноз аналитиков появился на страницах The New York Times.

Город находится на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветви, что делает его крайне важным для снабжения российских сил на юге.

Если у россиян забрать этот пункт подкрепления, помощь их войскам сможет поступать только через Крым — гораздо более длинный маршрут, который находится в пределах досягаемости ракет HIMARS. Как известно, на сегодня рф отдалила свои запасы подальше от HIMARS.

Если ВСУ удастся успешно осуществить прорыв через силы противника, «контроль россии над Херсонской областью будет значительно ослаблен», предполагают аналитики.

Отмечается, что продвигаться вперед украинской армии будет сложно. Россия выстроила оборону по всей линии фронта, а самая густая сеть траншей и противотанковых ловушек находится вокруг Мелитополя.

Противник направляет больше солдат для защиты наспех воздвигнутых оборонительных позиций, но ВСУ не дают продвинуть туда тяжелую технику.

Возможности наступления Украины на востоке ограничены, ведь рф здесь закрепляет свои позиции и налаживает линии поставок еще с 2014 года.

Напомним, в Белом доме прогнозируют, что россия пойдет снова в наступление весной, как только улучшатся погодные условия.

В Офисе президента Украины заявили, что рф уже начала свое наступление, на востоке страны в Донецкой и Луганской областях уже идет жесткие бои.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!