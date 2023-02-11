В Белом доме предположили, когда рф начнет новое наступление в Украине

Ожидается, что вскоре российская федерация* пойдет в новое полномасштабное наступление, поскольку 24 февраля будет ровно год с начала войны в Украине и оккупанты попытаются достичь каких-то успехов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби предполагает, что наступательные операции армия агрессора возобновит весной.

Об этом он сказал во время своего выступления.

По его словам, рф использует зиму для того, чтобы пополнить свой личный состав, запасы и стянуть необходимую технику, чтобы попытаться захватить новые территории.

В связи с этим, США и союзники начали увеличивать военную помощь ВСУ, чтобы помочь подготовиться украинским военнослужащим к новым атакам россиян, ведь когда улучшатся погодные условия, то бои на фронте могут стать более жестокими.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты могут попытаться снова захватить столицу Украины. В СНБО ответили, есть ли у противника сейчас силы для реализации такого плана.

Еще мы писали, что армия российской федерации в текущем месяце готовит новое масштабное наступление на территорию Украины. И основная цель такой операции состоит в том, чтобы полностью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что российская федерация за то, что напала на украинскую территорию и совершила на ней массовые военные преступления рано или поздно заплатит высокую цену. Эту войну она не выиграет, а после проигрыша, страна-агрессора просто развалится и этот процесс неизбежен.

Читайте также, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, длится уже почти год и сроки ее завершения зависят, в частности от поставок вооружения ВСУ.