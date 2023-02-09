У Зеленского заявили, что наступление россии уже началось

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что армия россии уже начала свое наступление.

По его словам, масштабные боевые действия уже идут в Донецкой и Луганской областях.

Несколько ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что кремль в ходе наступления может попытаться высадить десант на севере и юге Украины.

Он утверждает, что военное руководство рф вполне может пойти на это решение даже несмотря на то, что оно является самоубийственным.

Это было бы самоубийством для россиян. Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Точно так же, когда были колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в гостомельском аэропорту, когда украинцы нанесли разрушительные потери захватчикам», ‒ сказал он.

Ранее «Курсор» писал, что посол Израиля назвал то, что «очень беспокоит» Иерусалим в войне Украины против россии.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил запрос Украины на тяжелое вооружение и истребители.

Помимо этого командир пехоты в отставке полковник Ричард Кемп заявил, что в планах путина «блицкриг» и захват новых украинских территорий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!