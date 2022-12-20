Зеленский прибыл в Бахмут: первые фото и видео

13:48, Сегодня
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Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в прифронтовой город Бахмут, где украинские и российские войска ведут ожесточенные бои.

Владимир Зеленский поприветствовал украинские войска в Бахмуте и вручил солдатам награды.

В течение нескольких месяцев Бахмут является ключевой целью российских оккупационных войск в Донецкой области. Город сильно пострадал.

Однако украинским силам удалось сдержать наступление.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский уже покинул город.

Бахмут находится в центре внимания российских оккупантов в течение нескольких месяцев, и москва бросила огромные ресурсы на его захват.

Захват Бахмута открыл бы путь к Славянску и Краматорску, важнейшим городам Донбасса, которые все еще находятся под контролем Украины.

В городе, население которого до войны составляло 70 000 человек, сейчас осталось немного мирных жителей.

К слову, сегодня 300-й день со дня вторжения рф в Украину.

Заместитель министра обороны Анна Маляр, также побывавшая в Бахмуте, написала в Facebook: «Что такое 300 дней в нашей более чем 300-летней борьбе за освобождение от россии? Мы стоим. Мы сражаемся. Мы победим!»

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.

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