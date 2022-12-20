Зеленский прибыл в Бахмут: первые фото и видео

К слову, сегодня 300-й день со дня вторжения рф в Украину.

Заместитель министра обороны Анна Маляр, также побывавшая в Бахмуте, написала в Facebook: «Что такое 300 дней в нашей более чем 300-летней борьбе за освобождение от россии? Мы стоим. Мы сражаемся. Мы победим!»

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.