Аэропорт в украинском Житомире обстреляли со стороны Беларуси

Точное время ракетного удара не уточняется, однако во время сегодняшних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским белорусский диктатор Александр Лукашенко заверил, что ракеты, самолеты и вертолеты не будут лететь в Украину из Беларуси.

Ракетный удар с белорусской территории был нанесен по аэропорту в городе Житомире, сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

«По аэропорту в Житомире был нанесен ракетный удар со стороны Беларуси. Переговоры уже закончились или это у белорусских приспешников россиян такие «веские» аргументы?», — говорится в сообщении.





Отметим, что сегодня Зеленский заявил, что Александр Лукашенко обратился к нему, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять. «Подчеркиваю, без всяких условий. Скажу откровенно, как всегда, я не очень верю в результат этой встречи. Но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни малейшего сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс», — сказал Зеленский.

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