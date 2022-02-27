РФ угрожает наносить удары по транспорту, перевозящему западное оружие на территории Украины

В России заявили: «Пока, к примеру, машина, с военным грузом едет по территории третьей страны — это ее дело. Как только она попадает в Украину, мы демилитаризацию проводим».

Россия пригрозила наносить удары по транспорту, который будет перевозить западное оружие на территории Украины.

«Пока, к примеру, машина, с военным грузом едет по территории третьей страны — это ее дело. Как только она попадает в Украину, мы демилитаризацию проводим», — сказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее Курсор писал, что украинские военные показали развалившуюся технику российских оккупантов. Вооруженные силы Украины захватывают все больше техники оккупанта. Множество российских солдат бросают Танки, БТР и прочий военных транспорт, убегая к границе с РФ. Украинский военный осмотрел бронетехнику российских оккупантов, и, по его словам, россияне приехали на очень плохом военном транспорте.

Также редакция Курсора сообщала, что президент РФ Владимир Путин приказал перевести российские силы сдерживания в «особый режим боевого дежурства». Важно, что силы сдерживания в армии России представляют собой силы, которые имеют на вооружение стратегические и тактическое ракетно-ядерное оружие.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ВСУ сбили российский десантный самолет в Киевской области.

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