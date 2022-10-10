Акции Газпрома обвалились после массовых ракетных ударов рф по Украине

Согласно данным фондовых рынков, российский газовый гигант упал в цене почти на 30%.

Акции крупных российских компаний резко подешевели на фоне массированного обстрела украинских городов утром 10 октября.

Об этом свидетельствуют данные фондовых рынков, пишет издание Остров.

Отмечается, что наибольшее падение пережила компания «газпром»* – ее акции подешевели на 29,74%.

«Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «газпрома» из-за их падения. Это особый режим торгов, заменяющий их остановку, чтобы предотвратить манипуляцию рыночными ценами», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, после массированного обстрела Украины 10 октября 2022 года в россии ниже максимума мая 2008 года рухнул индекс Мосбиржи.

Так, индекс Мосбиржи упал до отметки 1780,39 пункта, то есть откатился на позиции 14-летней давности. По данным издания Интерфакс, в самом начале торгов индекс снизился сразу на 11,9%, а акции с наибольшей стабильностью упали на Мосбирже примерно на 26,4%.

Обвалился и индекс ртс: он снизился на 13% и составил 909,26 пункта.

Также Курсор информировал о том, что российский газовый монополист «газпром» приостановил транспортировку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Прокачка была приостановлена с 22 по 29 сентября в связи с плановым ремонтом.

В то же время, согласно данным индийского издания TFIGlobal, это сделано для того, чтобы осложнить переход власти в Китае в недружественные кремлю руки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!