Газпром приостановил транспортировку газа в Китай: СМИ назвали причину

Российский газовый монополист «газпром»* приостановил транспортировку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Согласно сообщению, прокачка приостановлена с 22 по 29 сентября в связи с плановым ремонтом.

В то же время, согласно данным индийского издания TFIGlobal, это сделано для того, чтобы осложнить переход власти в Китае в недружественные кремлю руки.

Как сообщал Курсор, лидер КНР Си Цзиньпин может находиться под домашним арестом. Согласно данным СМИ, государственная охрана задержала Си Цзиньпина в аэропорту Пекина 16 сентября, когда он вернулся с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Предполагается, что сейчас он находится под домашним арестом, пока страной управляет экс-глава Коммунистической партии Китая (КПК) Ху Цзиньтао. Он якобы призвал в столицу большое количество войск, которые перекрыли выезды из города и задерживают протестующих.

Отмечается, что бывшие лидеры КПК предвидели, что сторонники Си Цзиньпина, несомненно, применят агрессию, чтобы оставить Си Цзиньпина под домашним арестом для дальнейшего свержения власти.

Как сообщал Курсор, Си Цзиньпин не присутствовал на ужине с участием президентов россии владимира путина, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и глав девяти других государств на саммите ШОС в Самарканде.

Также Курсор информировал о том, что в середине июня президент россии владимир путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После разговора путин сообщил, что достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сферах энергетики, экономики и промышленности из-за западных санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!