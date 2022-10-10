Мосбиржа после обстрелов Украины рухнула ниже уровня 90-х

Обвалился и индекс фондовой биржи ртс: он снизился на 13%.

После массированного обстрела Украины 10 октября 2022 года в россии* ниже максимума мая 2008 года рухнул индекс Мосбиржи.

Об этом утром свидетельствовали данные сайта биржи, сообщает Фокус.

Так, индекс Мосбиржи упал до отметки 1780,39 пункта, то есть откатился на позиции 14-летней давности. По данным издания Интерфакс, в самом начале торгов индекс снизился сразу на 11,9%, а акции с наибольшей стабильностью упали на Мосбирже примерно на 26,4%.

Обвалился и индекс ртс: он снизился на 13% и составил 909,26 пункта.

Как сообщал Курсор, по состоянию на начало сентября нндекс Tel Aviv 25 потерял большую часть своего недавнего роста, в то время как обменный курс шекеля к доллару был близок к 3,4 шекеля за доллар.

Ранее Курсор писал, что шекель снова «рухнул»: эксперт назвал причины. В среду шекель начал слабеть по отношению к доллару и евро, что обусловлено определенными факторами.

Наша редакция писала, что шекель восстанавливается. Шекель укрепляется по отношению к доллару и стабилен по отношению к евро.

Курсор также сообщал, что шекель резко слабеет после комментариев ФРС США.