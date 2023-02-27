Американский актер получил награду от путина

Стало известно, за что присудили награду.

Президент *россии владимир путин наградил американского актера Стивена Сигала орденом Дружбы.

Об этом сообщает «ТАСС».

Награда присуждена актеру, являющемуся спецпредставителем МИД рф по российско-американским гуманитарным связям, за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества, как сказано я в указе.

Также «Курсор» сообщал, что в россии неожиданно умер знаковый политтехнолог кремля.

Помимо этого известный российский пропагандист владимир соловьев пожаловался на европейцев, «отжавших» у него имущество в Италии, и сравнил себя с евреями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!