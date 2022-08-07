Американский дипломат объяснил, почему путин не применит ядерное оружие

Американский дипломат, экс-спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер рассказал, что путин* не будет использовать ядерное оружие.

Российские войска продолжают полномасштабную войну на территории Украины, и президент рф владимир путин неоднократно намекал, что может задействовать в ней ядерное оружие. Однако американский дипломат, экс-спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что глава кремля не пойдет на такой шаг.

Об этом сообщает «ТСН».

По его словам, путин понимает, что в случае ядерного удара НАТО дадут быстрый и решительный ответ, и россия просто перестанет существовать.

Курт Волкер подчеркнул, что нельзя допускать никаких рисков, потому что никто не хочет иметь дело с ядерной войной. Если путин применит такое оружие, то россии не станет, потому что такой шаг будет иметь серьезные последствия.

Американский дипломат считает, что даже в случае приказа, командиры рф не станут его выполнять, потому что россияне знают, что НАТО не будет молчать и предпримет все шаги, чтобы ответить на ядерную атаку.

«Курсор» писал ранее, есть ли сейчас ядерное оружие в оккупированном Крыму, и какое оружие россия завозит туда для войны против Украины.

Еще мы писали, что министерство иностранных дел рф заявило, что главный приоритет россии — это предотвращение конфликта между ядерными государствами.