В россии заявили, что хотят предотвратить ядерный конфликт

В россии* заявляют, что они не намерены применять ядерное оружие и необходимо продолжить диалог между ядерными странами.

Министерство иностранных дел рф заявило, что главный приоритет россии — это предотвращение конфликта между ядерными государствами.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Учитывая риски дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловный приоритет российской дипломатии — это предотвращение прямого конфликта между ядерными государствами, поддержка диалога с деконфликтинга» — сказал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

Согласно новому отчету Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), в настоящее время риск применения ядерного оружия в мире достиг наивысшего уровня со времен Холодной войны.

Ранее немецкий генерал советует готовиться к применению ядерного оружия. Генеральный инспектор ВВС Германии, генерал-лейтенант Инго Герхарц констатиовал, что из-за действий рф* существенно растет напряженность во всем мире. Военно-политическому руководству стран-членов НАТО нужно быть готовым применить ядерное оружие в случае чрезвычайной угрозы безопасности.

Курсор писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия будет продолжать войну в Европе, пока не захватит все территории бывшего СССР. По словам Зеленского, если Украина не выдержит и падет, то все другие бывшие республики Советского Союза окажутся в большой опасности.

Также сообщалось, что путин угрожает миру очередным оружием, у которого нет аналогов. путин заявил, что россия намерена еще больше укреплять свои вооруженные силы с учетом якобы потенциальных военных угроз и рисков.

Стало известно, где может произойти столкновение россии и НАТО.

Ранее Курсор писал, что россия в очередной раз угрожает Литве. МИД рф требует немедленной отмены «откровенно враждебных» ограничений Литвы на железнодорожный транзит санкционированных ЕС товаров в эксклав Калининград, зажатый между Литвой и Польшей.

Курсор сообщал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!