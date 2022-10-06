Аналитик объяснил, почему армия рф не готова к боевым действиям зимой

Эксперт Сергей Згурец рассказал, что российская армия столкнулась с многими проблемами, в частности, ее не подготовили к зиме.

В Украине продолжается война, и идет подготовка к зимнему периоду. И если ВСУ обеспечены зимней форме, в частности им помогает США и НАТО, то армия путина* столкнулась с рядом проблем.

Об этом сообщал в эфире «Эспрессо» аналитик Defense Express Сергей Згурец, передает издание «Униан».

По имеющейся информации, военное руководство рф не может разобраться, где делись 1,5 млн комплектов военной формы, то есть обеспечение солдат сейчас на низком уровне. Многие начали обшивать каски времен II Мировой войны камуфляжной тканью, но она никак не защитит военного в зоне боевых действий.

Эксперт отметил, что в украинской армии другая ситуация, потому что их всем необходимым, в частности зимней формой, обеспечит США и НАТО. И это обеспечение является не менее важным, чем боеприпасы.

«Курсор» писал ранее, что во время брифинга для СМИ в Пентагоне, посвященном новому пакету помощи от США в размере 625 млн долларов, был поднят вопрос относительно готовности ВСУ к зимнему периоду и влиянию погоды на ход боевых действий.

Еще мы писали, что российский пропагандист и известный актер Борис Корчевников во время прямого эфира начал плакать, потому что многие россияне пытаются избежать мобилизации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!