В Пентагоне рассказали, готова ли армия рф к зиме в Украине

США и союзники придают вопросу подготовки ВСУ к зиме аналогичный приоритет, что и обеспечению боеприпасами.

Во время брифинга для СМИ в Пентагоне, посвященном новому пакету помощи от США в размере 625 млн долларов, был поднят вопрос относительно готовности ВСУ к зимнему периоду и влиянию погоды на ход боевых действий.

В ответ на этот вопрос пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер (Pat Ryder), ответил, что, конечно, погодные условия играют довольно важное значение.

«Погода играет большую роль в любой войне. Маневр из-за изменения погоды будет гораздо сложнее. Я имею в виду, сложности из-за непроходимости почв и т.д. Это, конечно, как вы понимаете, усложняет задачу средневзятого бойца с точки зрения влияния погоды на условия. Но мы понимаем эти потребности, видим их и взяли на себя руководящую роль в обеспечении украинских солдат зимним снаряжением и следим за тем, чтобы у них было все необходимое в этот период», — отметил Пэт Райдер.

Также он добавил, что снаряжение на холодное время года имеет аналогичный приоритет, что и, например, снабжение боеприпасами. Поэтому в Пентагоне уверены, что вместе с союзниками могут удовлетворить все потребности ВСУ по этому вопросу.

Также пресс-секретарь Пентагона озвучил интересную фразу. Он «не столь уверен в отношении российских войск» в вопросе их готовности к ведению боевых действий зимой.

Это довольно интересное замечание, потому что исторически, особенно в США, вполне могло сформироваться представление о том, что российская армия готова к условиям зимнего театра военных действий, пишет Defense Express.

Курсор ранее сообщал, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!