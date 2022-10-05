Пропагандист рф со слезами о тех, кто не хочет воевать: Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать

Российский пропагандист и известный актер Борис Корчевников во время прямого эфира начал плакать, потому что многие россияне пытаются избежать мобилизации.

По его словам, мужчина, который не готов умирать в войне *россии против Украины, – «тлен и мусор».

«Что же это такое, наша Родина, если за нее кто-то отдает жизнь. А я ее, значит, не люблю! Она при этом стоит того, что за нее отдают жизнь! За нее и за меня! Как же мне жить дальше?! Если ты даже тогда не можешь изменить отношения к своей стране, то на тебе можно ставить крест! Ты ничто, ты зеро, ты ноль! Ничто тебя не научит ни патриотизму, ни человеколюбию. Ты тлен, мусор! Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать, и сжигать!», – сказал Корчевников, сидя на фоне икон.

Отметим, что пропагандист впервые стал известным благодаря участию в съемках сериала «Кадеты», давно поддерживает путинский режим и его преступные решения, в том числе против Украины.

Помимо этого, Корчевников приобрел популярность как ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на канале «россия 1», которое часто сопровождалось скандалами. В 2017 году он стал гендиректором российского пропагандистского православного телеканала о российской православной церкви под названием «Спас».





Ранее мы рассказывали, что в россии выдали повестку абсолютно слепому мужчине.

Также «Курсор» сообщал, что иранские дроны-камикадзе обстреляли Киевскую область.

Помимо этого, мобилизированные россияне начали сдаваться в плен в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!