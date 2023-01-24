Офицер армии Израиля оценил эффективность «Панцирей», установленных на крышах москвы

Несколько дней назад в столице российской федерации* начали устанавливать средства противовоздушной обороны, их заметили, в частности на крышах здания министерства обороны и министерства внутренних дел страны. Но эффективность ЗРПК «Панцирь-С1» вызывает сомнения.

Об этом «24 каналу» рассказал офицер армии Израиля, военный аналитик Игаль Левин.

По его словам, такие комплексы больше установили больше для российской пропаганды, поскольку украинские войска не обстреливают города рф, они целятся только по военным объектам противника, где бы они не были расположены. С точки зрения правил войны, любой военный объект россии – это легитимная цель для ВСУ.

Игаль Левин подчеркнул, что размещение «Панцирей» на крышах может указывать на то, что в москве сейчас беспокоятся, что к ним может что-то прилететь. Однако эти комплексы легко уничтожались Турцией и Израилем в Сирии, то есть они себя особо не показали.

По словам аналитика, россияне пытались «делать» из них супероружие, якобы они могут все перехватывать, сбивать. Конечно, эти ЗРПК могут стрелять и что-то сбивали на учениях, например, но «Панцири» оказались бессильными, когда израильские и турецкие системы наносили удары в Сирии.

«Курсор» писал ранее, что все начиналось с того, что армия рф собиралась захватить украинскую столицу за три дня. Но спустя много месяцев безуспешного захвата чужой территории, российские агрессоры готовятся к обороне москвы.

Еще мы писали, что правительство рф решило развернуть системы ПВО в москве для создания картинки, изображающей военные действия в Украине как более опасные для российского общества.