Аналитик рассказал, в чем опасность российских ракет С-300

На Киев были направлены не только ракеты С-300, но и новейшие – С-400, которые более скоростные.

Несколько дней назад на столицу Украины была совершена ракетная атака. Оккупанты впервые за долгий период времени использовали ракеты С-300, а их, как говорят военные, сбить достаточно сложно. Теперь для Киева и всего государства в целом такая угроза может стать перманентной.

Об этом сказал «24 каналу» военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, российская федерация* в этот раз для атаки использовала не только ракеты С-300, но и новейшие – С-400, которые более скоростные. Если эти ракеты использовать на расстояние 200-300 км, то они летят почти неуправляемые на окончательном участке полета. То есть они примерно могут попасть в какую-нибудь цель. Такое баллистическое оружие является не высокоточным, но оно довольно скоростное, поэтому украинским средствам ПВО перехватывать его сложнее.

Аналитик подчеркнул, что ВСУ имеет на вооружении комплексы, которыми сбиваются крылатые ракеты, вертолеты, истребители, но ЗРК «Бук», С-300 не могут работать против БпЛА вроде «Шахидов».

Для того чтобы сбивать «Искандеры» или баллистические ракеты (или переработанные в баллистические ракеты С-300 и С-400) нужны другие зенитно-ракетные комплексы такие, как Patriot.

«Курсор» писал ранее, что на фронте в Украине армия российской федерации теряет большое количество личного состава и техники. В связи с этим путин в ближайшее время может объявить мобилизацию, чтобы пополнить ряды своего войска. И как считают эксперты, новая попытка наступления на украинские территории может состояться в апреле 2023 года.

Еще мы писали, что российская федерация продолжает обстреливать украинскую территорию, применяя ракеты и иранские дроны. Но в настоящее время у москвы ощущается нехватка запасов, в частности из-за того, что санкции «подорвали» ее мощность в этом плане.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!