В Times предположили, когда рф может отправить на фронт сотни тысяч мобилизованных

В ближайшее время в рф* могут объявить вторую волну мобилизации.

На фронте в Украине армия российской федерации* теряет большое количество личного состава и техники. В связи с этим путин в ближайшее время может объявить мобилизацию, чтобы пополнить ряды своего войска. И как считают эксперты, новая попытка наступления на украинские территории может состояться в апреле 2023 года.

Об этом пишет The Times, ссылаясь на западную разведку.

Сейчас в военкоматах страны-агрессора идет подготовка к новому призыву. И чтобы проверить настроение общества, российская власть провела опрос. Его результат показал, что простые граждане переживают из-за продолжающейся войны в Украине, но вместе с тем, не хотят признавать свое поражение и не желают с этим мириться.

Западные разведчики считают, если в течение пары недель рф объявит новую волну мобилизации, то к апрелю, когда позволят погодные условия, оккупанты могут повторить наступление и отправить в бой около 500 тысяч мобилизованных солдат.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация пытается восстановить ресурсы и пополняет ряды своей армии, чтобы совершить еще одну попытку крупного вторжения на украинские территории. Аналитики предполагают, что в 2023 году агрессор может рассматривать несколько сценариев нападения, которые не исключают друг друга.

Еще мы писали, что для Запада «настало время ускориться и двигаться дальше и быстрее» в вопросах военной помощи Украине, а для Вооруженных сил Украины наступает удобный момент, чтобы реализовать преимущество перед армией рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!