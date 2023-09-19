Аналитики ISW рассказали о больших потерях россиян под Бахмутом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала лета пошли в масштабное контрнаступление и продолжают наносить российской армии большие потери. К югу от Бахмута (Донецкая область) им удалось разбить элитные части захватчиков.
Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW).
По словам аналитиков, украинским военнослужащим удалось уничтожить полностью 72-ю мотострелковую бригаду, 31-ю гвардейскую бригаду ВДВ и 83-ю гвардейскую бригаду ВДВ при освобождении населенных пунктов Андреевка и Клещеевка. Точных данных касательно потерь 72-й мотострелковой бригады нет, но, скорее всего, она оказалась неэффективной в бою.
В Институте по изучению войны отмечают, что эти подразделения ВДВ были направлены на линию фронта, чтобы проводить контратаки и замедлить продвижение ВСУ в районе Бахмута, но вероятно, им не удалось этого сделать, поскольку они потеряли большое количество своих солдат.
Аналитики предполагают, что если контрнаступление ВСУ к югу от города-крепости привело к уничтожению двух российских бригад ВДВ, то путинское командование, возможно, будет направлять на это направление военнослужащих из другого относительно элитного соединения, чтобы поддерживать оборону.
"Курсор" писал ранее, что Главное управление разведки Украины опубликовало перехват разговора российского оккупанта с товарищем, который заявил, что на фронте путинской армии не хватает вооружения, а оставшееся - советских образцов и не боеспособное.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!