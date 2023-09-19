Аналитики ISW рассказали о больших потерях россиян под Бахмутом

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала лета пошли в масштабное контрнаступление и продолжают наносить российской армии большие потери. К югу от Бахмута (Донецкая область) им удалось разбить элитные части захватчиков.

Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW).

По словам аналитиков, украинским военнослужащим удалось уничтожить полностью 72-ю мотострелковую бригаду, 31-ю гвардейскую бригаду ВДВ и 83-ю гвардейскую бригаду ВДВ при освобождении населенных пунктов Андреевка и Клещеевка. Точных данных касательно потерь 72-й мотострелковой бригады нет, но, скорее всего, она оказалась неэффективной в бою.