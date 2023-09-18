Российский оккупант колоритно пожаловался товарищу на то, чем рф воюет против Украины

Военный утверждает, что ВСУ снаряжены значительно лучше и имеют большее количество оружия.

Главное управление разведки Украины опубликовало перехват разговора российского оккупанта с товарищем.

В разговоре военный рф* утверждает, что на фронте не хватает вооружения, а оставшееся - советских образцов и не боеспособное.

При этом оккупант жалуется, что Вооруженные силы Украины снаряжены значительно лучше и имеют большее количество оружия.

"У них все круче, чем у нас. Наши все, бл*дь, продали, бл*дь, просрали. Наши тупо по телевизору п*здят, что все ох*ительно. У них 20, бл*дь, птичек в воздухе, а у нас одна, вот вся разница к примеру", - говорит российский военный.

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Как сообщал Курсор, украинские бойцы Сил специальных операций (ССО) во время освобождения села Благодатное на Донбассе захватили в плен группу солдат рф. Еще шесть оккупантов пытались отстреливаться и были уничтожены.

Также мы писали о том, что министр обороны россии сергей шойгу попал в курьез, назвав новую цель на войне в Украине – теперь "головной болью" оказался вопрос освобождения российских военнопленных.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!