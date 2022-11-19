Аналитики ISW рассказали про ухудшение качества российских войск

Несмотря на то, что российская федерация* официально заявила о завершении «частичной» мобилизации, в стране продолжают призывать солдат на службу. И вскоре ожидается новая волна, которая ухудшит общее качество российских войск на фронте.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

На аппарат формирования вооруженных сил рф усилится нагрузка, потому что продолжение скрытых мобилизационных мероприятий совпадает с осенним призывным циклом. Аналитики считают, что глава кремля владимир путин, вероятно, завершил «частичную» мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.

Судя по всему, в рф и не прекращались мобилизационные мероприятия полностью, а это значит, что ограниченное количество солдат все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят собственный цикл обучения.

В ISW полагают, что новая волна мобилизации в рф приведет к еще более низкому качеству подготовки, как призывников, так и срочников, потому что они начнут конкурировать за недостаточное количество «учебных» мест. Это все усугубит ситуацию и, скорее всего, приведет к ухудшению общего качества российских войск, которых перебрасывают на войну в Украину.

«Курсор» писал ранее, что президент россии владимир путин подписал указ, согласно которому иностранным гражданам разрешается прохождение срочной военной службы в вооруженных силах рф.

Еще мы писали, что российская федерация в последнее время усилила ракетные обстрелы территории Украины, потому что понимает, что проигрывает на поле боя. Сейчас кремль пытается затормозить ведение войны, потому что у него есть всего два ресурса: неподготовленные мобилизованные солдаты и поддержка Ирана.