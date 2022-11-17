В Офисе президента Украины объяснили, почему рф хочет поставить войну на паузу

Российская федерация в последнее время усилила ракетные обстрелы территории Украины, потому что понимает, что проигрывает на поле боя. Сейчас кремль пытается затормозить ведение войны, потому что у него есть всего два ресурса: неподготовленные мобилизованные солдаты и поддержка Ирана.

Об этом «24 каналу» сообщил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, несмотря на то, что россия мобилизовала большое количество солдат, они не подготовлены к войне, поэтому массово гибнут на фронте. Соответственно агрессор не может сделать так, чтобы ход войны изменился в лучшую для него сторону.

А что касается поддержки Ирана, то рф заинтересована в сотрудничестве с ним. Тем не менее власти Ирана также понимают, что россия проигрывает войну, она не в силах даже перехватить ситуативную инициативу на поле боя. После проигрыша рф Ирану нужно будет искать союзников, но сделать это будет проблематично, если против страны усилят экономические санкции и юридическое давление. Это им не выгодно, ведь они хотят иметь более мощное влияние на свой регион.

Михаил Подоляк считает, что кремль сейчас оказался в патовой ситуации, но завершить военный конфликт на своих условиях он не может. Отсюда и атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, потому что все, что осталось у оккупантов — это остатки ракет, которых не так и много. Путин таким образом пытается ускорить решение Украины к переговорному процессу.

По его мнению, россия боится проиграть, потому что, в таком случае, в стране-агрессоре начнутся необратимые процессы в политическом окружении путина и практически во всей силовой и политической вертикалях.

«Курсор» писал ранее, что в Офисе президента Украины отреагировали на самый массированный ракетный обстрел рф.