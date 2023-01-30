Аналитики ISW: вторжение рф в Украину можно разделить на три этапа

В феврале-марте 2023 года агрессор может предпринять новую попытку наступления.

Война, которую российская федерация* развязала на территории Украины, длится уже одиннадцать месяцев. И этот период, как говорят аналитики, можно условно разделить на три ключевые этапы.

Об этом говорится в отчете ISW.

Первым этапом был период инициативы российских захватчиков, они начали наступать с разных сторон утром 24 февраля и имели преимущество на фронте до июля 2022 года. После временной оккупации Лисичанска их наступательные операции на нескольких направлениях достигли кульминации.

Второй этап характеризуется контрнаступлением ВСУ, благодаря которому они перехватили инициативу и смогли освободить в сентябре от российской армии Харьковскую область. А осенью провели еще одно широкомасштабное контрнаступление, которое завершились деоккупацией западной части Херсонской области.

По мнению аналитиков ISW, с тех пор Украина не смогла начать новое крупное контрнаступление, что позволило войне перейти в позиционную войну. Это и стало третьим этапом, который позволил россиянам взять тактическую инициативу.

Также эксперты отметили, что на ход войны серьезно влияют поставки западного оружия ВСУ, например, HIMARS помогли украинским защитникам отвоевать часть своих территорий.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация пытается восстановить ресурсы и пополнить ряды своей армии, чтобы пойти в новое наступление, которое ожидается в конце февраля-начале марта 2023 года. Глава кремля хочет совершить стратегическое действие, в частности на Донбассе, чтобы полностью взять его территорию под контроль.

Еще мы писали, что территория Беларуси еще с начала полномасштабного вторжения в Украину используется российскими военнослужащими. И агрессор в последнее время перебрасывает туда много личного состава и техники, поэтому есть предположение, что оккупанты вскоре могут снова попытаться атаковать Киев. Но аналитики ISW считают, что на данный момент риск повторного вторжения рф с Севера является низким.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!