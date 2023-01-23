Аналитики ISW оценили вероятность повторного наступления рф из Беларуси

Территория Беларуси еще с начала полномасштабного вторжения в Украину используется российскими военнослужащими. И агрессор в последнее время перебрасывает туда много личного состава и техники, поэтому есть предположение, что оккупанты вскоре могут снова попытаться атаковать Киев. Но аналитики ISW считают, что на данный момент риск повторного вторжения рф* с Севера является низким.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Эксперты отметили, что на территории Беларуси наблюдается военная активность, но она не указывает на то, что оккупанты готовят новое вторжение. Разведчики не фиксируют группировок и готовности российских войск провести наступательную операцию.
В Генштабе Украины, к слову, также подчеркнули, что по состоянию на 22 января на северной границе не наблюдается формирование ударной группировки оккупантов.
«Курсор» писал ранее, что американская разведка пока не видит признаков, указывающих на то, что северную границу Украины будут снова атаковать, в частности армия Александра Лукашенко.
Еще мы писали, что в белорусском городе Гомель на заводе с начала декабря 2022 года начали производить «зубы дракона», которые потом отправляются в российскую федерацию.
Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с начала полномасштабной войны предоставляет территорию своего государства для российской армии. Предполагается, что вскоре оккупанты могут попытаться пойти в новое наступление на север Украины. И как пишут журналисты, присутствие российских солдат в Беларуси может быть более масштабным, чем предполагается.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!