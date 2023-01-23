Аналитики ISW оценили вероятность повторного наступления рф из Беларуси

Территория Беларуси еще с начала полномасштабного вторжения в Украину используется российскими военнослужащими. И агрессор в последнее время перебрасывает туда много личного состава и техники, поэтому есть предположение, что оккупанты вскоре могут снова попытаться атаковать Киев. Но аналитики ISW считают, что на данный момент риск повторного вторжения рф* с Севера является низким.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отметили, что на территории Беларуси наблюдается военная активность, но она не указывает на то, что оккупанты готовят новое вторжение. Разведчики не фиксируют группировок и готовности российских войск провести наступательную операцию.