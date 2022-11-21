Аналитики подсчитали, сколько техники армия рф потеряла на войне в Украине

Российская федерация* несет большие потери и убытки на войне в Украине. С начала полномасштабного вторжения, которое состоялось в феврале 2022 года, армия агрессора потеряла как минимум 8 044 единиц различной техники.

Об этом сообщает Oryx.

При подсчете учитывалась только та техника, потери которой подтверждены фото- и видеоматериалами. Из общего количества, как отмечают аналитики, 4 924 единицы было полностью уничтожено ВСУ, 198 единиц — повреждены, 300 единиц брошены российскими солдатами и 2 619 единиц были захвачены украинскими военными.

На сегодняшний день армия рф потеряла 1504 танков (862 из них были уничтожены, 522 захвачены) 718 единиц боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены) и 1748 боевых машин пехоты (1078 уничтожены, 553 захвачены).

Кроме того, с начала полномасштабной войны российские военные потеряли 154 реактивных систем залпового огня и 80 зенитных ракетных комплексов.

Что касается потерь личного состава, то согласно данным Генштаба Украины, рф лишилась более 80 тысяч своих солдат.

«Курсор» писал ранее, что на юге бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский расчет 120-миллиметрового миномета, личный состав армии рф и боекомплект российских захватчиков. Кадры попали в сеть.

Еще мы писали, что российские бойцы получили часть вооружения и танков на Донецком и Новопавловском направлениях, но большинство из техники было ограничено пригодным или полностью непригодным для боевого использования.