Россиянам на передовую прислали сломанную технику: они начали сдаваться в плен

Российские солдаты, которых отправили воевать в Украину, неоднократно жаловались на своих командиров и на то, что им передают неисправную технику. Такие проблемы подрывают моральных дух солдат, и они сдаются в плен Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В ведомстве отметили, что неудовлетворительное состояние российской техники стало результатом частых случаев дезертирства и сдачи оккупантов в плен.

По предварительным данным, российские бойцы получили часть вооружения и танков на Донецком и Новопавловском направлениях, но проблема состояла в том, что большинство из техники ограничено пригодное или полностью непригодное для боевого использования.

Такими образом, рф* не только не смогла пополнить запасы своего вооружения, но и провоцировала солдат на дезертирство и добровольное попадание в плен ВСУ.

Уточняется, что военное руководство рф сняло с длительного хранения танки Т-62.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия на юге и востоке страны, применяя различное вооружение. А вот российские войска испытывают трудности с техникой и признают, что командование отправляет их просто «на убой».

Еще мы писали, что успехи Вооруженных сил Украины приводят российских оккупантов в ужас, о чем свидетельствуют очередные перехваченные разведкой разговоры россиян. Так, на очередной обнародованной записи солдат рф в истерике воет из-за своих провалов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!