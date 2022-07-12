«Аппетиты россии растут»: эксперты озвучили следующую цель путина

Аналитики считают, что цель россии* — защитить наземные пути сообщения до Изюма и не допустить выхода украинских войск к границе с рф.

Президент россии владимир путин хочет аннексировать Харьковскую область.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что путин подписал указ, который упрощает процесс получения гражданства российской федерации для всех украинцев. Такие шаги россии по упрощению процедуры получения гражданства рф для украинцев может говорить о том, что путин хочет аннексировать дополнительные территории Украины.

«кремль продолжает ставить условия аннексии украинских территорий за пределами Донбасса… Закон ранее упрощал выдачу паспортов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и может говорить о намерении рф аннексировать другие территории Украины, а именно Харьковскую область», — заявили аналитики.

Согласно отчеты, военно-политическое руководство россии продолжает укреплять административный контроль над оккупированными территориями Украины, а также намерена установить условия, необходимые для потенциальной аннексии этих территорий рф.

Ранее Курсор писал, что в сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный. Россияне захватили остров Змеиный, чтобы активизироваться там и нарастить боевой состав гарнизона. Также для того, чтобы создать системы противовоздушной обороны и огневого поражения, применяя РСЗО.

Курсор сообщал, что российская федерация за время войны в Украине потратила более 5 тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас в армии страны-агрессора остались только старые, не точные ракеты.

Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет. 9 марта, когда было выпущено не менее 35 ракет. До начала апреля количество пусков увеличивалось с каждым днем, причем самый крупный обстрел со стороны Беларуси пришелся на 1 апреля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!