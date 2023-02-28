Археологи нашли в россии редкий вышитый Деисус

Ученые из Института археологии РАН (*россия) нашли в средневековом могильнике редкий вышитый Деисус с изображением Иисуса Христа и Иоанна Крестителя.

Об этом сообщает Институт археологии российской академии наук.

Открытие сделали во время строительных работ на скоростном шоссе москва-казань, где археологи нашли средневековое поселение площадью и связанное христианское кладбище. В ходе раскопок обнаружили 46 могил, в одной из которых находилась женщина в возрасте от 16 до 25 лет, похороненная с вышитым Деисусом с изображением Иисуса Христа и Иоанна Крестителя.

В византийском искусстве и в более позднем восточно-православном искусстве Деисус – традиционное иконическое изображение Христа в Величии или Христа Пантократора. В традиционных примерах Мария (мать Иисуса) и Иоанн Креститель изображены обращенными к Христу с поднятыми руками в мольбе от имени человечества.

По мнению ученых, вышитая ткань когда-то была головным убором. Размеры ткани составляют 12,1 см в длину и 5,5 см в ширину.

Она состоит из двух частей, соединенных вертикальным швом, состоящим из переплетенной золотой ленты с плетеным узором. Подкладка ткани не сохранилась, но при микроскопическом осмотре по нижнему и верхнему краям ученые обнаружили остатки бересты и игольчатые проколы.

Центральная фигура на ткани изображает фронтальное изображение Иисуса Христа, а справа – Иоанна Крестителя в молитвенной позе, обращенной к нему. Осмотр показал, что слева когда-то была другая фигура, вероятно, Мария, однако до нашего времени эта фигура не дошла. Говоря об открытии, исследователи отметили, что «высочайший уровень мастерства, ювелирная тонкость и элегантность были воплощены в создании этой миниатюрной вышивки».

Также «Курсор» сообщал, что ученые расшифровали древний свиток с тайными знаниями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!