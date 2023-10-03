Армия рф атаковала дронами города Украины, есть "прилеты"

Российские оккупанты применили 31 ударный БпЛА "Shahed" и крылатую ракету "Искандер-К".

Этой ночью российские оккупационные войска в очередной раз атаковали города Украины, применяя ударные дроны и ракеты. Под обстрелом, в частности оказались Николаевская и Днепропетровская области. Информация о пострадавших пока не поступала. Об этом на своем Telegram-канале сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне с нескольких направлений, а именно из территории временно оккупированного Крыма (мыса Чауда) и района Джанкой запустили ударные дроны и одну крылатую ракету. Украинским средствам ПВО удалось уничтожить 29 БПЛА и "Искандер-К". Противовоздушная оборона, а именно зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения мобильных огневых групп работали в южных и восточных областях.

Известно, что над Днепропетровской областью ВСУ сбили 13 вражеских беспилотников. В результате падения обломков в нескольких районах есть разрушения, на месте возник пожар. В самом Днепре уничтоженные обломки вызвалио загорание частного предприятия, гаража и автомобиля. Но спасателям удалось оперативно локализовать огонь.

Кроме того, обломки от сбития беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Павлограде (Днепропетровская область), там зафиксировано и попадание. Есть разрушения производственных объектов.

Также враг терроризировал Никопольщину, повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение.

"Курсор" писал ранее, что армия российской федерации нанесла удар по центру украинского Херсона, в результате чего получили ранения как минимум четыре человека. Среди пострадавших - сотрудники полиции и коммунальных служб.

Еще мы писали, что ударными дронами был атакован авиационный завод в смоленске(российская федерация), на котором производили ракеты Х-59 разных модификаций. Эти средства оккупанты применяли для атак по городам Украины.