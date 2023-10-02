Дроны атаковали завод рф по производству ракет – детали от украинской разведки

В воскресенье, 1 октября, ударными дронами был атакован авиационный завод в смоленске*(российская федерация), на котором производили ракеты Х-59 разных модификаций. Эти средства оккупанты применяли для атак по городам Украины.

Об этом сообщается на Telegram-канале украинской разведки.

Согласно подтвержденной информации, три из четырех БПЛА попали в цель, нанеся военному предприятию агрессора значительные повреждения, тем самым сорвав производство ракет.

Отмечается, что ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность" имеют дальность полета до 280 километров, эти ракеты захватчики чаще всего использовали для обстрелов военных и гражданских объектов в Украине. Сильнее всего от них страдали такие области, как Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская.

"Курсор" писал ранее, что в составе российских ракет, которыми страна обстреливает города Украины, содержатся от 30 до 50 иностранных комплектующих, и если агрессор сможет находить пути, чтобы обходить экономические санкции, то производство вооружения будет увеличиваться.

Еще мы писали, что российские оккупационные войска участили удары по югу Украины, в частности Одесской и Николаевской области, применяя различное вооружение, в том числе сверхзвуковые ракеты "Оникс". В ВСУ предположили, сколько таких ракет может быть у захватчиков.

Напомним, что помимо дронов-камикадзе, обстреливающих города Украины, российская федерация хочет также приобрести у Ирана сверхзвуковые баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, насколько эти ракеты опасны для Украины.