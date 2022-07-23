Армия рф выпустила по Кировоградской области 13 ракет: трое погибших, много раненых

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал про последствия ракетных ударов, которыми россия* сегодня атаковала область.

Сегодня утром, 23 июля, российская федерация выпустила 13 ракет по Кировоградской области. В результате взрывов погибло 3 человека, 13 получили ранения.

Об этом в эфире телемарафона «UAразом» сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает издание Lenta.

По его словам, 8 российских ракет «Калибр» военные рф выпустили по городу Кропивницкий, 5 ракет Х-22 были выпущены по военному аэродрому «Канатово» и по объекту «Укрзализныци» с самолета ТУ-22М3.

На данный момент известно о 3 погибших в результате происшествия, еще 13 человек получили ранения.

Глава Кировоградской ОВА отметил, что среди погибших один военнослужащий и два работника ведомственной охраны трансформаторной подстанции.

Также в результате массированного ракетного удара один из микрорайонов Кропивницкого временно остался без света. Коммунальщики проведут проверку и восстановят электроснабжение.

«Курсор» писал ранее, что эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) выступили с докладом по применению армией рф противокорабельных крылатых ракет типов Х-22 и Х-32 из бомбардировщиков Ту-22М3 по наземным целям в Украине.

Еще мы писали, что генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, как можно защититься от российских ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!