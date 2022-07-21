Западные аналитики оценили, сколько еще ракет Х-22 осталось у россиян

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) выступили с докладом по применению армией рф* противокорабельных крылатых ракет типов Х-22 и Х-32 из бомбардировщиков Ту-22М3 по наземным целям в Украине.

Об этом пишет Defense Express.

Главный тезис, из которого исходят авторы исследования, – россияне исчерпали свой запас крылатых ракет стратегического назначения типа Х-101 до определенного чувствительного предела, поэтому им пришлось применить для ударов противокорабельные крылатые ракеты.

На разработку и запуск в серийное производство крылатых ракет типов Х-32 и Х-101 россиянам понадобилось два десятка лет и десятки миллионов долларов инвестиций.

Интересно, что свой текст публикации эксперты IISS сопровождали несколькими спутниковыми снимками российского аэропорта «Шайковка», на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Следовательно, на снимке 27 июня можно увидеть 5 ракет типа Х-22 на открытой площадке хранения вооружения, на снимке 28 июня – еще 7 ракет, которые на лежат тележках или уже подвешены под крылья бомбардировщиков.

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