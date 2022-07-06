Артиллеристы ВСУ показали, как разбомбили российский склад боеприпасов и горючего в Донецке

Вооруженные силы Украины ударили по российской базе, на которой хранились боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

В Донецке, который находится под оккупацией российской федерации*, Вооруженные силы Украины уничтожили склад с боеприпасами и горючим.

Об этом сообщает Telegram-канал СтратКом ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

Известно, что украинские артиллеристы ударили по перевалочной базе БК и ГСМ, которую оккупанты оборудовали в спешке, пытаясь спрятать свои боеприпасы от атак, но их план провалился.

Пожар произошел в микрорайоне Азотный, где располагался российский склад. В результате удара артиллеристов боеприпасы сдетонировали и шум от взрывов слышен далеко от места происшествия, в разных районах города. Местные сообщают о 17 «прилетах».

На кадрах видно, как в небо поднимается густой черный столб дыма, а также слышны залпы выстрелов.

«Курсор» писал ранее, что авиация Вооруженных Сил Украины парными налетами нанесла удары по российским складам, где хранились боеприпасы, а также опорному пункту и скоплению солдат и техники россиян в Херсонской области.

Еще мы писали, что командование ВСУ опубликовало кадры с боевой работой подразделений зенитно-ракетных войск, сбивавших российские ракеты «Калибр», которые летели на город Днепр и область.

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