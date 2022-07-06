Ракетный обстрел Украины: ВСУ показали, как сбили «Калибры» россиян

5 июля около 4 часов утра подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования «Восток» отразили ракетную атаку российских оккупантов на город Днепр и область. Об этом говорится в сообщении Командования ВС ВСУ.

Отмечается, что всего было выпущено семь крылатых ракет морского базирования типа «Калибр»; подразделениям ЗРВ удалось сбить шесть из них.

Позже Командование ВСУ опубликовало кадры с боевой работой подразделений зенитно-ракетных войск, сбивавших вражеские «Калибры».

Ранее Курсор писал, что в Украине рассказали, что нужно ВСУ, чтобы победить россию до конца года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал условие, которое поможет выиграть стране войну до конца 2022 года.

Курсор также сообщал, что в Минобороны Украины заявили, что в россии придумали несколько сценариев войны. Украина также закладывает несколько сценариев, ориентируется на действия оккупантов и понимает, каким образом нужно противодействовать.

Еще мы информировали, что в россии рассматривают несколько сценариев того, как будут развиваться события на войне с Украиной. Оккупанты пытаются ориентироваться по ситуации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!