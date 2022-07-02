Авиация ВСУ нанесли массированные удары по складам боеприпасов и скоплению войск рф

Украинские авиаторы парными налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению солдат и техники рф* в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода Херсонской области. Уже известно, что вражеская армияпотеряла минимум 27 солдат, зенитно-ракетный комплекс «Тор», самоходную гаубицу «Мста-С», 3 единицы бронированной и автомобильной техники. Также уничтожены 3 полевых склада боеприпасов.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Помимо этого, сейчас украинские военные продолжают операцию по зачистке Змеиного от оккупантов.

В течение дня по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня «Град», еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники. Признаков присутствия россиян на острове нет, хотя росСМИ накануне уверяли, что по-прежнему контролируют что проиходит на острове.

Ранее Курсор писал, что россия в очередной раз обстреляла ракетами Одесскую области. В результате обстрела пострадал жилой многоэтажный дом и база отдыха.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!