Авиация ВСУ нанесли массированные удары по складам боеприпасов и скоплению войск рф

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Помимо этого, сейчас украинские военные продолжают операцию по зачистке Змеиного от оккупантов.
В течение дня по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня «Град», еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники. Признаков присутствия россиян на острове нет, хотя росСМИ накануне уверяли, что по-прежнему контролируют что проиходит на острове.
Ранее Курсор писал, что россия в очередной раз обстреляла ракетами Одесскую области. В результате обстрела пострадал жилой многоэтажный дом и база отдыха.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!